Власти Москвы допустили введение QR-кодов в ресторанах, магазинах и салонах красоты

Московские власти допустили введение системы QR-кодов в салонах красоты и ресторанах столицы. Об этом глава московского Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал в интервью соучредителю барного объединения «Профсоюз» Дмитрию Левицкому.

Если система идентификации по QR-кодам будет успешной для входа в ночные заведения, ее могут распространить на салоны красоты, непродовольственные магазины и рестораны, рассказал Немерюк.

По его словам, мэрия уже начала обсуждать введение QR-кодов с представителями бизнеса. QR-коды в данном случае позиционируются как «некая альтернатива полному закрытию».

Немерюк назвал систему «гуманной», потому что благодаря ей люди смогут определить, угрожает ли что‑нибудь их жизни, и быстрее начать лечение в случае заражения.