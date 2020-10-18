В Минске задержали десятки участников «Партизанского марша»

В Минске люди массово вышли на «Партизанский марш» сегодня, 18 октября. Силовики перекрыли дорогу участникам демонстрации. Как сообщает Tut.by, демонстранты прошли многотысячной колонной по Партизанскому проспекту. По оценке «Интерфакса», в шествии участвует 30 тыс. человек.

Милиция выставила оцепление в начале проспекта около метро «Автозаводская» и перегородила дорогу демонстрантам. Когда протестующие дошли до кордона, начались задержания. Отмечается, что были слышны хлопки, похожие на звуки взрывов светошумовых гранат.

После столкновения с силовиками демонстрация двинулась в обратную сторону. Сообщается, что во время акции задержали уже более 50 человек.