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В Минске задержали десятки участников «Партизанского марша»

Анастасия Цой
Сегодня в 18:58

В Минске люди массово вышли на «Партизанский марш» сегодня, 18 октября. Силовики перекрыли дорогу участникам демонстрации.

Как сообщает Tut.by, демонстранты прошли многотысячной колонной по Партизанскому проспекту. По оценке «Интерфакса», в шествии участвует 30 тыс. человек.

Милиция выставила оцепление в начале проспекта около метро «Автозаводская» и перегородила дорогу демонстрантам. Когда протестующие дошли до кордона, начались задержания.

Отмечается, что были слышны хлопки, похожие на звуки взрывов светошумовых гранат.

После столкновения с силовиками демонстрация двинулась в обратную сторону. Сообщается, что во время акции задержали уже более 50 человек.

Протесты против Александра Лукашенко длятся в Беларуси уже более двух месяцев. В первые дни вышедших на демонстрации жестоко разгоняли омоновцы и военные, в СИЗО задержанных массово пытали и избивали. По оценке «Медиазоны», самые жесткие задержания произошли 10 августа, когда пострадал как минимум 291 человек, а в отделы милиции отправили более 3000. За все время уличных акций были задержаны более 10 тыс. демонстрантов, не менее пяти человек погибли от действий силовиков.

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