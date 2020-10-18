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25% россиян хотят всегда работать удаленно

Анастасия Цой
Сегодня в 16:30

Сервис «Работа.ру» выяснил, что 25% россиян хотят работать удаленно всегда. Об этом пишет The Village.

37% опрошенных, наоборот, никогда не хотели бы работать дистанционно. Еще 20% респондентов готовы терпеть удаленную работу не больше месяца, а 18% — от одного до трех месяцев.

При этом большинство отметили преимущества удаленной работы: 54% рады экономии времени и денег на дорогу, а 31% — возможности самостоятельно распоряжаться своим временем.

Недавно компания Microsoft провела исследование об удаленной работе. Оказалось, что она не снижает продуктивность, но негативно влияет на креатив.

Как организовать работу на удаленке и не сойти с ума, «Афиша Daily» рассказывала еще в апреле. Перечитать советы можно здесь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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