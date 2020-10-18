Фейковые новости оказались полезны для памяти

Столкновение с недостоверными новостями повышает осведомленность о несоответствиях и тем самым способствуют обновлению памяти, выяснили американские ученые. Результат исследования опубликовало издание Psychological Science.

Исследователи из Университета Северной Каролины в Гринсборо провели несколько экспериментов, в рамках которых показали испытуемым исправления новостей и информации, с которой участники опыта могли столкнуться в недавнем прошлом. При этом напоминания о более ранних случаях дезинформации появлялись лишь перед частью исправленных сообщений.

Результаты показали, что такие «дезинформационные напоминания» помогали лучше запоминать факты и повышали уверенность испытуемых в собственных убеждениях. По мнению ученых, такой эффект способствует обновлению памяти.

«Это говорит о том, что может быть полезно узнать, как кто‑то сознательно обманывал или вводил в заблуждение других. Такое знание может дать информацию о стратегиях, которые используют люди для противодействия распространению дезинформации в политических целях», — заявил ведущий автор статьи, доцент кафедры психологии университета Кристофер Вальхейм.

Предыдущие исследования на тему fake news показали, что частое столкновение с дезинформацией приводят к тому, что люди больше ей доверяют.

Ранее команда ученых из Бэйлорского университета в США определила, что прослушивание одних и тех же композиций классической музыки во время учебы и краткосрочного сна помогает студентам лучше усваивать материал. Через девять месяцев после эксперимента результаты учащихся снова сравнялись, и эксперты пришли к выводу, что такой метод стимуляции когнитивных способностей полезен только на небольшой срок.