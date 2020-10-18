На Венере обнаружили новый признак жизни

Ученые из Индии нашли на Венере простейшую аминокислоту глицин, что говорит о возможном наличии жизни на планете. Об этом сообщается в статье, опубликованной на портале arXiv.

Автор исследования Ариджит Манна из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии заявил, что способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул оказывают большое влияние на химическую эволюцию и происхождение жизни. Такое элемент удалось найти при помощи Атакамской большой антенной решетки.

При помощи радиотелескопа эксперты заметили линию поглощения глицина на частоте 261.87 ГГц в средних широтах планеты. Рядом с экватором сигнал был выражен наиболее сильно, а на полюсах он не наблюдался.

Исследователи считают, что в атмосфере планеты могут существовать живые организмы в ранней форме.

Ранее ученые из Кардиффского университета в Великобритании и Массачусетского технологического университета в США обнаружили в атмосфере Венеры возможные признаки жизни. Они зафиксировали в атмосфере планеты фосфин — бесцветный ядовитый газ, который на Земле производят анаэробные микроорганизмы.