перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Иммунологи из США выяснили, что иммунитет от COVID-19 сохраняется в течение пяти месяцев 12:35
Ариана Гранде назвала предположительную дату выхода нового альбома 12:17
Кондитерская в Гродно отказалась печь торт для ОМОНа. После этого жители скупили там всю продукцию 12:08
Армения и Азербайджан снова договорились о перемирии и снова обвинили друг друга в его нарушении 11:28
В России за сутки выявили 15 099 случаев коронавируса 10:50
Pixabay Netflix работает над фильмом о протестах в Беларуси
Netflix работает над фильмом о протестах в Беларуси 10:35
50 Cent начнет продюсировать хоррор-фильмы Вчера в 21:17
99-я акция в поддержку Сергея Фургала, новая песня Канье Уэста и другие новости дня Вчера в 20:45 Дайджест
Шоу «Мужское/Женское» раскритиковали за обвинение матери ребенка со СМА в плохом воспитании сына Вчера в 19:30
Максим Кац/YouTube Максим Кац представил проект фиксированной регистрации подписей за кандидатов в Мосгордуму
Максим Кац представил проект фиксированной регистрации подписей за кандидатов в Мосгордуму Вчера в 17:22
Ученые из России создали первый в мире нейрохимический компьютер Вчера в 17:01
Как эгоизм может помочь победить пандемию: в Москве пройдет Всероссийский Science Slam по психологии Вчера в 16:47
Москвичи, вернувшись домой из поездок, получили 1 млн рублей штрафов за отсутствие ПЦР-тестов Вчера в 16:15
Apple TV+ показал трейлер документалки о метеоритах. Текст в фильме зачитал Вернер Херцог Вчера в 15:42
В Канаде 12-летний мальчик нашел скелет динозавра возрастом 69 млн лет Вчера в 15:04
CAM Sugar/YouTube В ноябре выйдет первый посмертный альбом Эннио Морриконе
В ноябре выйдет первый посмертный альбом Эннио Морриконе Вчера в 14:38
Жан-Люк Годар начал подготовку к съемкам нового фильма Вчера в 14:11
Журналист из Беларуси создал сеть фейковых экспертов. Он берет у них комментарии уже 10 лет Вчера в 13:59
Канье Уэст выпустил песню о своем участии в президентских выборах Вчера в 13:22
В России создадут останавливающий размножение коронавируса препарат Вчера в 12:47
Отключить рекламу

Иммунологи из США выяснили, что иммунитет от COVID-19 сохраняется в течение пяти месяцев

Анастасия Цой
Сегодня в 12:35

Команда ученых-иммунологов из США выяснила, что иммунитет от коронавируса сохраняется как минимум пять месяцев. Об этом пишет издание Futurity со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Immunity.

Эксперты из Медицинского колледжа Университета Аризоны в городе Тусон в течение нескольких месяцев отслеживали уровень антител у 5882 пациентов, заразившихся SARS-CoV-2. Они установили, что антитела в значимом объеме живут до семи месяцев.

Ученые разработали тест для двух частей вируса — S1 и S2, что отличается от большинства предыдущих экспериментов, в которых специалисты ограничивались только антителами к группе S1. По словам американских исследователей, антитела должны присутствовать и в регионе S2.

После того, как вирус заражает клетку, иммунная система выделяет недолговечные клетки плазмы, производящие антитела для борьбы с вирусом. В крови они высеваются за 14 дней после инфицирования.

Во время второй стадии иммунной реакции создаются более долговечные клетки плазмы, которые формируют качественные антитела для продолжительного иммунитета.

«Мы ясно видим качественные антитела, которые продолжают вырабатываться через пять — семь месяцев после инфекции SARS-CoV-2», — заявил соавтор исследования, профессор иммунологии Дипта Бхаттачария.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 39,6 млн человек, 1,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (8,1 млн). На втором и третьем — Индия (7,4 млн) и Бразилия (5,2 млн).

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драма
Гипноз
Психологический триллер Валерия Тодоровского
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
драма
Лето 85-го
Гомосексуальный роман на морском курорте Нормандии от Франсуа Озона
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
трагикомедия
Удалить историю
Сатирическая комедия про общество потребления
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить