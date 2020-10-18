Иммунологи из США выяснили, что иммунитет от COVID-19 сохраняется в течение пяти месяцев

Команда ученых-иммунологов из США выяснила, что иммунитет от коронавируса сохраняется как минимум пять месяцев. Об этом пишет издание Futurity со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Immunity.

Эксперты из Медицинского колледжа Университета Аризоны в городе Тусон в течение нескольких месяцев отслеживали уровень антител у 5882 пациентов, заразившихся SARS-CoV-2. Они установили, что антитела в значимом объеме живут до семи месяцев.

Ученые разработали тест для двух частей вируса — S1 и S2, что отличается от большинства предыдущих экспериментов, в которых специалисты ограничивались только антителами к группе S1. По словам американских исследователей, антитела должны присутствовать и в регионе S2.

После того, как вирус заражает клетку, иммунная система выделяет недолговечные клетки плазмы, производящие антитела для борьбы с вирусом. В крови они высеваются за 14 дней после инфицирования.

Во время второй стадии иммунной реакции создаются более долговечные клетки плазмы, которые формируют качественные антитела для продолжительного иммунитета.

«Мы ясно видим качественные антитела, которые продолжают вырабатываться через пять — семь месяцев после инфекции SARS-CoV-2», — заявил соавтор исследования, профессор иммунологии Дипта Бхаттачария.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 39,6 млн человек, 1,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (8,1 млн). На втором и третьем — Индия (7,4 млн) и Бразилия (5,2 млн).