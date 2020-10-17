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Дайджест

99-я акция в поддержку Сергея Фургала, новая песня Канье Уэста и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:45

В России за сутки выявили 14 922 случая коронавируса — на 228 заболевших меньше, чем вчера. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 384 235.

В России начали работу над препаратом, который будет прицельно останавливать размножение коронавируса. ВОЗ тем временем выяснил, что единственное действенное средство от COVID-19 — дексаметазон.

Москвичи получили штрафы на общую сумму более 1 млн рублей за то, что не внесли данные о тестировании на коронавирус на портале госуслуг по возвращении из‑за границы. Сейчас прилетевшие россияне должны соблюдать режим самоизоляции до получения результатов теста на COVID-19.

В Хабаровске прошла уже 99-я по счету акция в поддержку Сергея Фургала. Протестующие собрались перед зданием правительства и прошли по центральным улицам города.

Максим Кац придумал как защитить подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы от их аннулирования графологами. Он запустил сайт, на котором можно зарегистрировать свою подпись.

Во Франции мужчина обезглавил учителя истории, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Преступник был застрелен полицейскими при задержании.

Белорусского журналиста Дениса Лавникевича уличили в создании сети фейковых экспертов. С начала 2010-х он берет у них комментарии для своих материалов.

Шоу «Мужское/Женское» раскритиковали за обвинение матери ребенка с СМА в плохом воспитании сына. Ведущие программы отчитывали женщину, которая разрешает подростку с заболеванием курить и ходить на концерты.

Власти США казнят женщину впервые за почти 70 лет. Она осуждена за убийство беременной и похищение ее ребенка.

Apple TV+ показал трейлер документального фильма Вернера Херцога «Fireball: Visitors From Darker Worlds», посвященного метеоритам. Создатели картины путешествуют по миру и изучают, как небесные тела влияют на науку, историю и развитие мифологии.

Канье Уэст выпустил новую песню «Nah Nah Nah», в которой затронул темы своего участия в президентской гонке и конфликта со звукозаписывающей студией. В треке он также сравнил себя с Оби-Ваном Кеноби.

Рэпер Пи Дидди основал политическую партию, которая поддерживает Джо Байдена и защищает права афроамериканцев. Среди задач партии — борьба с расизмом, доступное образование и поддержка бизнеса темнокожих жителей США.

Певица Beabadoobee выпустила дебютный альбом под названием «Fake It Flowers». В пластинку, возвращающую слушателей в атмосферу инди-рока 90-х, вошли 12 песен.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
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Гипноз
Психологический триллер Валерия Тодоровского
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Удалить историю
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