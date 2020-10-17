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Ученые из России создали первый в мире нейрохимический компьютер

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:01

Ученые Центра нелинейной химии БФУ имени Канта в Калининграде создали первый в мире нейрохимический компьютер, в основу которого легла химическая реакция Белоусова-Жаботинского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей университета.

Устройство действует по аналогии с принципом работы нейросетей, образованных нейронами в мозге человека. Базовый элемент компьютера — микро-осциллятор (ячейка) размером около 0,1 мм. По словам ученых, по результатам тестирования всех основных блоков устройства им удалось разработать концепцию его функционирования, в рамках которого поведение компьютера должно напоминать разумное поведение живых организмов.

Руководитель центра профессор Владимир Ванаг заявил, что целью разработки было экспериментальное воплощение теоретической концепции химического нейрокомпьютера в реальное микроустройство. По его словам, изобретение было бы точнее назвать «химическим мозгом, а не компьютером».

«Представьте себе полчища маленьких (около миллиметра в диаметре) разумных жучков, которые могут двигаться и совершать целенаправленные действия, например, в поисках пищи. Однако так называемая практическая значимость определяется финансированием и конкретными целями, но не научными задачами самоорганизации», — сказал Ванаг.

Ранее ученые из Дармштадского университета в Германии создали алгоритм, который способен дать ответ на этические вопросы. В его основе леш «Универсальный кодировщик предложений» — нейросеть, которую обучили на фразах и предложениях из различных текстовых источников, таких как форумы, новости и статьи из «Википедии».

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