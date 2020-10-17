Как эгоизм может помочь победить пандемию: в Москве пройдет Всероссийский Science Slam по психологии

В Москве 18 октября в рамках Фестиваля науки NAUKA 0+ пройдет четвертый Всероссийский Science Slam по психологии. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Молодые ученые расскажут о том, как выглядит на ЭЭГ (электроэнцефалограмме) уставший мозг, почему мы так боимся восстания роботов, к чему приводят перегрузки, а также как эгоизм может помочь победить пандемию. На рассказ у каждого выступающего будет не более семи минут. Победителя определит онлайн-голосование зрителей, а также специальное жюри.

Среди выступающих — молодые ученые, студенты и выпускники российских и зарубежных вузов. Они будут рассказывать публике о своих открытиях и исследованиях в стендап-формате.

В этом году из‑за пандемии Science Slam пройдет онлайн, его трансляцию будет вести факультет психологии МГУ в своем YouTube-канале. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.