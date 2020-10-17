Москвичи, вернувшись домой из поездок, получили 1 млн рублей штрафов за отсутствие ПЦР-тестов

Жители Москвы получили штрафы на общую сумму более 1 млн рублей за то, что не внесли данные о тестировании на коронавирус на портале госуслуг по возвращении из‑за границы.

По данным столичного управления Роспотребнадзора, с 1 августа москвичи, которые возвращаются домой из зарубежных поездок, обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту или в поликлинике. Потом у них есть три дня на то, чтобы внести данные в специальную форму на портале госуслуг.

«По результатам дел, рассмотренных судами, 73 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 млн 23 тыс. 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний», — говорится в сообщении.

Сейчас прилетевшие из‑за границы россияне должны соблюдать режим самоизоляции до получения результатов теста на COVID-19.

Россия начала возобновлять международное авиасообщение с 1 августа. Сейчас из страны можно также улететь в Беларусь, Великобританию, Египет, Казахстан, Киргизию, Мальдивы, ОАЭ, Танзанию, Турцию, Швейцарию, Южную Корею, Кубу и Сербию. С 1 ноября запустятся рейсы в Японию.