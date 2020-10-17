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В Канаде 12-летний мальчик нашел скелет динозавра возрастом 69 млн лет

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:04

В Канаде 12-летний Нейтан Рашкин отправился в поход по заповеднику в провинции Альберта вместе со своим отцом Дионом — и обнаружил там останки редкого динозавра возрастом 69 млн лет. Об этом сообщает «Би-би-си».

Они прислали фотографии своей находки в Королевский музей Тиррелл, который установил, что скелет принадлежит гадрозавру, также известному как утконос-динозавр. Он погиб в возрасте 3-4 лет около 69 млн лет назад. Музей послал группы экспертов, которые нашли до 50 костей. Раскопки завершились 13 октября.

Снимок, который сделали Нейтан и Дион
Снимок, который сделали Нейтан и Дион
© Nature Conservancy of Canada

Нейтан — палеонтолог-любитель. Он увлекается динозаврами уже половину своей жизни. В прошлом году мальчик с отцом также находили небольшие фрагменты окаменелостей в этой местности. «Это довольно удивительно, когда можно найти что‑то реальное, например, сделать настоящее открытие динозавра», — отметил мальчик.

В королевском музее заявили, что находка Нейтана имеет большое научное значение, поскольку она будет способствовать заполнению пробелов в знаниях о динозаврах, которые жили в период, о котором мало что известно.

В августе палеонтологи из Саутгемптонского университета обнаружили новый вид динозавра, относящегося к тероподам (хищным динозаврам). Его назвали Vectaerovenator inopinatus (Вектаэровенатор инопинатус), он жил в меловый период — примерно 115 млн лет назад.

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