В Канаде 12-летний мальчик нашел скелет динозавра возрастом 69 млн лет

В Канаде 12-летний Нейтан Рашкин отправился в поход по заповеднику в провинции Альберта вместе со своим отцом Дионом — и обнаружил там останки редкого динозавра возрастом 69 млн лет. Об этом сообщает «Би-би-си».

Они прислали фотографии своей находки в Королевский музей Тиррелл, который установил, что скелет принадлежит гадрозавру, также известному как утконос-динозавр. Он погиб в возрасте 3-4 лет около 69 млн лет назад. Музей послал группы экспертов, которые нашли до 50 костей. Раскопки завершились 13 октября.