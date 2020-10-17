В ноябре выйдет первый посмертный альбом Эннио Морриконе

В альбом войдет 27 треков, среди которых редкие записи и альтернативные версии известных композиций. Семь песен ранее никогда не публиковались.

Первый посмертный альбом Morricone Segreto итальянского композитора Эннио Морриконе выйдет 6 ноября. Об этом сообщил куратор релиза Пьерпаоло Де Санктис в разговоре с Variety.

Все композиции на пластинке были записаны в период с 1960-х до конца 1980-х годов. Выпуском новой коллекции занимаются студии Decca Records и Italy’s CAM Sugar.

Эннио Морриконе умер 6 июля на 92-м году жизни. В записке родственников было сказано, что «мастер до конца сохранил полную ясность ума и великое достоинство, с которым он относился к своей любимой жене Марии».