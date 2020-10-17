Жан-Люк Годар начал подготовку к съемкам нового фильма

Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар готовится к съемкам новой картины. Об этом на прошлой неделе в фейсбуке рассказал продюсер и постановщик Фабрис Араньо, однако на его публикацию обратили внимание только сейчас.

В соцсети Аранью появился снимок, судя по которому сейчас идет поиск подходящего видеооборудования. Он написал, что «сами знаете кому» требуется объектив, пленка и другие аксессуары для камеры Arriflex 235.