Жан-Люк Годар начал подготовку к съемкам нового фильма

Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар готовится к съемкам новой картины. Об этом на прошлой неделе в фейсбуке рассказал продюсер и постановщик Фабрис Араньо, однако на его публикацию обратили внимание только сейчас.
В соцсети Аранью появился снимок, судя по которому сейчас идет поиск подходящего видеооборудования. Он написал, что «сами знаете кому» требуется объектив, пленка и другие аксессуары для камеры Arriflex 235.
Годар выпустил с 1954 года 75 фильмов. Его последняя на сегодняшний день работа «Книга образа» увидела в 2018 году. В декабре кинематографисту исполнится 90 лет.
В этом году в кинотеатрах нескольких российских городов показали фильм Годара «На последнем дыхании». Специальные показы были приурочены к празднованию 90-летия режиссера.