В США казнят первую женщину впервые за почти 70 лет

Власти США собираются казнить женщину, осужденную за убийство беременной женщины и похищение ее ребенка, сообщило Министерство юстиции. Она станет первой заключенной, казненной правительством страны за более чем 60 лет.

По данным Минюста, в 2004 году Лиза Монтгомери из Канзаса задушила Бобби Джо Стиннетт, разрезала ее живот и похитила младенца. Домой к своей жертве в штат Миссури она приехала под предлогом покупки щенка. Ее арестовали — после чего она признала вину — а в 2007 году приговорили к смертной казни.

Монтгомери казнят в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана через смертельную инъекцию. Казнь должна состояться 8 декабря 2020 года. По данным Associated Press, это будет девятая смертная казнь после отмены 17-летнего моратория.

В последний раз женщину подвергали казни в 1953 году. Это была Бонни Хеди, умершая в газовой камере в штате Миссури.