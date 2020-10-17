В России за сутки зарегистрировали 14 922 случая коронавируса

В России за сутки выявили 14 922 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 228 заболевших меньше, чем было зафиксировано вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (4648), Петербурге (659), Московской (458), Нижегородской (288), Ростовской (287), Свердловской (227) , Воронежской (224) областях, Красноярском крае (220), Архангельской области (207), а также в Ханты-Мансийском АО (196).
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 384 235. За последние 24 часа вылечились 8617 человек, за все время — более миллиона. За сутки умерли 279 пациентов, за все время — 24 002.
По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире число заразившихся коронавирусом превысило 39,3 млн человек, более 1,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (8 млн). На втором и третьем — Индия (7,4 млн) и Бразилия (5,2 млн).