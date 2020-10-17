В России за сутки зарегистрировали 14 922 случая коронавируса

В России за сутки выявили 14 922 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 228 заболевших меньше, чем было зафиксировано вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (4648), Петербурге (659), Московской (458), Нижегородской (288), Ростовской (287), Свердловской (227) , Воронежской (224) областях, Красноярском крае (220), Архангельской области (207), а также в Ханты-Мансийском АО (196).