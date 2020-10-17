В Хабаровске протестующие вновь вышли на улицы. Это уже 99-я акция в поддержку Сергея Фургала

Протестующие собрались перед зданием правительства края и прошли по центральным улицам города. Они скандировали традиционные лозунги: против нынешнего губернатора Михаила Дегтярева , президента Владимира Путина , а также против силовиков.

В Хабаровске прошла очередная, уже 99-я акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала . Об этом сообщает DVhab.

В Хабаровской мэрии сообщили, что акция по численности аналогична той, что была в прошлую субботу. По официальным данным, поддержать экс-главу региона пришли около 500 человек. Однако DVhab.ru пишет, что людей было больше, чем неделю назад, но не уточняет их количества. Представители оппозиции насчитали не менее 1 тыс. участников.

Само здание правительства Хабаровского края было оцеплено полицейскими. При этом силовики не разгоняли участников акции, о задержаниях также не сообщалось.

На прошлой неделе субботняя акция протеста закончилась жестким разгоном со стороны ОМОНа. Людей начали задерживать после того, как они попытались разбить палатки на площади Ленина. По данным городских властей, были задержаны 25 человек.

Протесты в Хабаровске продолжаются уже три месяца. Изначально митингующие требовали, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. Затем среди лозунгов появились и антипутинские. В конце августа Ирина Шихман выпустила документальный фильм о протестах в Хабаровске.