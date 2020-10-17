Жители Парижа назвали фильмы и сериалы, которые лучше всего описывают их город

Сервис изучения языков Babbel опросил жителей Парижа о фильмах и сериалах, которые наиболее точно изображают французскую столицу и ее обитателей. Об этом сообщает CNN.

В опросе участвовали 38 тыс. человек, а поводом для его проведения стал выход сериала «Эмили в Париже» на Netflix. Многие французские критики считают, что шоу наполнено устаревшими стереотипами о французах, якобы они лентяи, грубияны, сексисты и снобы.

Среди англоязычных работ на первом месте у парижан оказались «Полночь в Париже» и мультфильм «Рататуй». На третью строчку, не смотря на критику, попал «Эмили в Париже». Следом идут картины «Аристократы» и «Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту».

Из фильмов на французском языке наиболее достоверными названы «Париж, я люблю тебя», «Амели», «Ненависть», «Звони моему агенту!» и «1+1».

Подробно о том, почему критики невзлюбили новый сериал «Эмили в Париже», можете почитать здесь.