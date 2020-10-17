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ВОЗ назвал единственный действенный препарат от COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:00

Единственным лекарственным препаратом, доказавшим свою эффективность в борьбе с коронавирусом, оказался дексаметазон. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, кортикостероид дексаметазон подтвердил, что способен помочь пациентом с тяжелой формой COVID-19. При этом два других препарата, на которые возлагали надежды в ВОЗ в начале пандемии — ремдесивир и интерферон — признаны практически бесполезными.

Также Гебрейесус напомнил, что в июне ВОЗ прекратила исследование гидроксихлорохина, а в июле — комбинации лопинавира и ритонавира. Лечение больных этими лекарствами не привели к ожидаемым результатам.

Ранее Financial Times сообщал о том, что четыре вышеуказанных препарата почти не влияют на снижение смертности от инфекции. Несмотря на это, недавно Минздрав РФ зарегистрировал «Ремдесивир» как средство от коронавируса.

Дексаметазон — противовоспалительное и иммунодепрессивное лекарство, впервые примененное в 1960-х годах. Его используют для лечения аутоиммунных заболеваний, например, волчанки, которой страдает американская певица Селена Гомес. Также препарат известен как допинг для бодибилдеров.

Дексаметазоном лечили от COVID-19 президента США Дональда Трампа — он полностью выздоровел на прошлой неделе.

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