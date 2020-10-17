Китай испытал систему массового запуска боевых дронов

Издание опубликовало видео, на котором можно увидеть грузовик со специальными отверстиями для беспилотников — предположительно, благодаря ему военные смогут одновременно выпускать в воздух около 48 дронов. Кроме того, видео демонстрирует массовую высадку дронов с вертолета.

Беспилотники могут использоваться для точечного удара, а также применяться в разведке. Они бесшумно исследуют территорию и незаметно находят точку для приземления. Какие именно дроны прошли испытания, точно неизвестно — Business Insider предполагает, что это были модели CH-901.

Военные дроны-камикадзе CH-901 были представлены около четырех лет назад, они развивают скорость чуть менее 100 миль в час и могут использоваться против личного состава и легких транспортных средств потенциального врага. Издание отмечает, что китайские беспилотники похожи на американские более легкие дроны Switchblade, разработанные в 2011 году и уже применявшиеся в реальном бою.

В последние годы Китай добился значительных успехов в развитии боевых беспилотников. Военные заинтересованы в этих технологиях, поскольку защита от дронов несовершенна, к тому же крайне дорога — соответственно, использование квадрокоптеров может быть весьма эффективным.

Дроны используют не только в военных целях, но и в научных: в этом году ученые из Стэнфордского университета представили PigeonBot — аппарат для изучения механики полета птиц.