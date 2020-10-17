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Biffy Clyro выпустили оркестровую версию песни «Space». В ее записи участвовали больше 40 музыкантов

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:10

Шотландская группа Biffy Clyro выпустила оркестровую версию песни «Space», вошедшей в августовский девятый альбом коллектива «A Celebration of Endings».

Аранжировку трека написал австрийский композитор Уолтер Мэйр. В работе над синглом приняли участие более 40 музыкантов — участников оркестра и хора. Их партии записали в знаменитой студии «Эбби-Роуд» в Лондоне, а видеоверсию выступления сняли в музыкальном центре Barrowland Ballroom в Глазго.

После выхода своего нового студийного альбома Biffy Clyro собирается работать над новыми песнями. «У нас есть 15 песен, которые не вошли в альбом, и мы собираемся записать их как можно скорее. Плюс отсутствия гастролей в том, что мы можем сразу же заняться музыкой», — сказал фронтмен группы Cаймон Нил.

Впрочем, гастроли у коллектива также запланированы: Biffy Clyro отправится в турне в апреле 2021 года, если это будет безопасно.

Biffy Clyro — шотландская рок-группа, состоящая из Саймона Нила и братьев-близнецов Бена и Джеймса Джонстонов. Коллектив появился в 1995 году и за 25 лет своего существования успел записать девять студийных альбомов. Пластинки Similarities (2014) и Ellipsis (2016) стали золотыми в Великобритании.

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