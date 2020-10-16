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Microsoft: удаленная работа не снижает продуктивность, но негативно влияет на креатив

Юлия Онодэра
Вчера в 22:55

Удаленная работа имеет множество плюсов, но один существенный минус — она мешает творческому развитию сотрудников, сообщил ZD Net со ссылкой на исследование компании Microsoft.

Аналитики провели опрос сотрудников на 15 европейских рынках и выяснили, что удаленка не влияет на продуктивность людей. 82% руководителей отметили, что производительность их подчиненных либо не изменилась, либо даже повысилась — этому способствует отсутствие затянутых совещаний и бесед с коллегами.

Дистанционный режим работы позволяет экономить: работникам — на обедах, а компаниям — на канцелярии и командировках. Кроме того, удаленка привлекательна для многих специалистов и позволяет удерживать ценных сотрудников в штате. Людям нравится самим организовывать рабочее пространство, избегать дресс-кода и находиться в окружении домашних питомцев.

Однако, как отмечают исследователи, удаленная работа мешает поддерживать связь с коллегами. «Цена, которую платит бизнес, — потеря чувства причастности к общей цели. Оно в значительной степени определяется прочными отношениями и возможностью наблюдать, как ваши действия и решения влияют на других», — говорит доцент кафедры менеджмента в Университете Пенсильвании Майкл Парк.

Это сказывается на способности генерировать инновационные и креативные идеи, считают в Microsoft. На удаленке сложнее организовать «мозговой штурм». Многие руководители сталкиваются с неумением поддерживать сплоченность и вовлеченность коллектива вне офиса: более 60% опрошенных менеджеров признались, что пока не научились эффективно делегировать задачи в дистанционном режиме.

Как организовать работу на удаленке и не сойти с ума, «Афиша Daily» рассказывала еще в апреле, перечитать советы можно здесь.

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