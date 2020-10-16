перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Эксперты: работающие россияне недополучили зарплат на 841 млрд рублей из‑за пандемии 22:12
Боб Дилан и Джордж Клуни экранизируют книгу Джона Гришэма «Джо из Калико» 22:02
Gorillaz запустят свое радиошоу на Apple Music 21:26
Германия передаст странам — членам ОЗХО доклад об отравлении Навального 21:15
Weekday запустит интернет-магазин в России в конце октября 21:10
Люди, злоупотребляющие наркотиками, оказались менее стойкими к коронавирусу 20:56
Срыв сделки «Тинькофф» и «Яндекса», новый сингл «Кровостока» и другие новости дня 20:52 Дайджест
Экс-президента Франции Николя Саркози обвинили в создании преступной группировки 20:03
Кэти Мелуа выпустила новый альбом «Album No. 8» 19:34
ЦДК ЦДК выпустил в прокат документальный фильм «Woman». В нем собраны истории 2000 женщин
ЦДК выпустил в прокат документальный фильм «Woman». В нем собраны истории 2000 женщин 19:10
Ученые измерили самый короткий промежуток времени 18:27
В американском городе поставили статую Иисуса. Жители приняли ее за бездомного и позвонили в полицию 18:17
МВД Беларуси пригрозило протестующим «гуманным применением» боевого оружия 18:16
«Победа» закупит распорки для рта, чтобы тренировать улыбку у бортпроводников 17:56
GQ Russia/YouTube Директор «Яндекса» объяснил сотрудникам срыв сделки с «Тинькофф»
Директор «Яндекса» объяснил сотрудникам срыв сделки с «Тинькофф» 17:39
Россия возобновила авиасообщение с Кубой и Сербией 17:31
Вышел первый трейлер «Пищеблока» — сериала про пионеров-вампиров по роману Алексея Иванова 17:01
Амир Ванн выпустил клип на трек «Keep Your Distance» 16:42
Юлия Цветкова обратилась в ЕСПЧ из‑за штрафа за пост в защиту ЛГБТ 16:41
@tzparks/Twitter На Килиманджаро бушует сильнейший лесной пожар. Его не могут потушить уже несколько дней!
На Килиманджаро бушует сильнейший лесной пожар. Его не могут потушить уже несколько дней! 16:38
Отключить рекламу

Эксперты: работающие россияне недополучили зарплат на 841 млрд рублей из‑за пандемии

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:12

Работающие россияне недополучили зарплат на 841 млрд рублей во II квартале 2020 года. Об этом говорится в результатах исследования рейтингового агентства «Национальный кредитный рейтинг».

По подсчетам экспертов, на фоне введения карантинных мер из‑за пандемии коронавируса Фонд оплаты труда уменьшился на 10% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Снижение произошло не по причине увольнений, а из‑за неполного рабочего дня или сокращенной трудовой недели.

В основном потери коснулись столичного региона и Санкт-Петербурга. На них пришлось 45% уменьшения ФОТ за период с апреля по июнь. По словам специалистов, российское правительство выделило на поддержку безработных и семей с детьми примерно 770 млрд рублей, но не все группы населения получили деньги.

Среди пострадавших от пандемии оказались и официально нетрудоустроенные граждане, в том числе пользующиеся специальным налоговым режимом для самозанятых. Отмечается, что многие из них лишились источника дохода. Согласно исследованию, количество таких работников может составлять около 13 млн российских граждан.

Ранее специалисты Международного центра экономики, управления и политики в области здоровья Высшей школы экономики в Петербурге провели исследование, согласно результатам которого более 80% россиян столкнулись с психологическими проблемами на фоне пандемии коронавируса. Во время карантина люди начали испытывать легкий и умеренный психологический дистресс.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драма
Гипноз
Психологический триллер Валерия Тодоровского
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
драма
Лето 85-го
Гомосексуальный роман на морском курорте Нормандии от Франсуа Озона
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
боевик
Авангард: Арктические волки
Джеки Чан снова в деле
трагикомедия
Удалить историю
Сатирическая комедия про общество потребления
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить