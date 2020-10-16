Эксперты: работающие россияне недополучили зарплат на 841 млрд рублей из‑за пандемии

Работающие россияне недополучили зарплат на 841 млрд рублей во II квартале 2020 года. Об этом говорится в результатах исследования рейтингового агентства «Национальный кредитный рейтинг».

По подсчетам экспертов, на фоне введения карантинных мер из‑за пандемии коронавируса Фонд оплаты труда уменьшился на 10% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Снижение произошло не по причине увольнений, а из‑за неполного рабочего дня или сокращенной трудовой недели.

В основном потери коснулись столичного региона и Санкт-Петербурга. На них пришлось 45% уменьшения ФОТ за период с апреля по июнь. По словам специалистов, российское правительство выделило на поддержку безработных и семей с детьми примерно 770 млрд рублей, но не все группы населения получили деньги.

Среди пострадавших от пандемии оказались и официально нетрудоустроенные граждане, в том числе пользующиеся специальным налоговым режимом для самозанятых. Отмечается, что многие из них лишились источника дохода. Согласно исследованию, количество таких работников может составлять около 13 млн российских граждан.

Ранее специалисты Международного центра экономики, управления и политики в области здоровья Высшей школы экономики в Петербурге провели исследование, согласно результатам которого более 80% россиян столкнулись с психологическими проблемами на фоне пандемии коронавируса. Во время карантина люди начали испытывать легкий и умеренный психологический дистресс.