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Боб Дилан и Джордж Клуни экранизируют книгу Джона Гришэма «Джо из Калико»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:02

Легендарный музыкант Боб Дилан вместе с актером и режиссером Джорджем Клуни будет работать над экранизацией книги американского писателя Джона Гришэма «Джо из Калико», сообщил NME.

Новый фильм расскажет историю об отце и его сыне — перспективном бейсбольном игроке по имени Джо. Проект реализуют кинокомпании Smokehouse Pictures и Grey Water Park Productions. Кто станет режиссером и продюсером ленты, пока неизвестно. В работе над картиной примет участие партнер Клуни Грант Хеслов.

«Джордж и Грант видят в этой книге то же, что я вижу в ней — мощную историю, которая будет резонировать одинаково у молодых и старых. Люди с самыми разными жизнями будут способны соотнести себя с ней», — сказал Дилан.

Джон Гришэм известен как автор многих литературных бестселлеров. Его книги часто экранизируются в Голливуде: среди фильмов, поставленных по его произведениям — «Дело о пеликанах», «Клиент», «Время убивать», «Благодетель», «Вердикт за деньги» и «Рождество с неудачниками».

Боб Дилан — один из самых влиятельных музыкантов XX века, великий представитель поколения контркультуры, а его работы вдохновляли поколения исполнителей. В 2016 году журнал Rolling Stone поставил его на 1-е место в топ-100 величайших артистов всех времен, так же поступил и журнал Blender, поместив его на верхнюю строчку списка 50 рок-гениев.

В 2016 году Бобу Дилану присудили Нобелевскую премию по литературе за «создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции». В 2020 году музыкант выпустил свою 39-й студийный альбом, в который вошли синглы «Murder Most Foul» и «I Contain Multitudes».

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