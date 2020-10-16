Германия согласилась передать странам — членам ОЗХО технический отчет о результатах обследования политика Алексея Навального, сообщило в твиттере британское постпредство при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В объединение входит 191 государство, в том числе Россия, которая неоднократно просила западных коллег поделиться информацией об анализах оппозиционера — ранее они указали на отравление Навального ядом из группы «Новичок».

Недавно министр иностранных дел Сергей Лавров пригрозил прекратить общение с Евросоюзом, если его члены не начнут сотрудничество с Россией по расследованию произошедшего с Алексеем Навальным.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, которым он возвращался из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а через два дня перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Позже власти Германии объявили, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». При этом российская сторона отрицает версию об отравлении.

1 октября Spiegel опубликовал первое большое интервью Навального после отравления. В беседе с изданием политик рассказал о своем самочувствии, а также поделился мыслями о том, кто может стоять за его отравлением. 6 октября на ютьюб-канале Юрия Дудя также вышло интервью с Алексеем Навальным и его женой Юлией.