Weekday запустит интернет-магазин в России в конце октября

Шведский бренд Weekday, состоящий в холдинге H&M Group, анонсировал дату запуска своего онлайн-магазина в России. Локализованный сайт начнет работать с 22 октября, рассказали «Афише Daily» представители компании.

В честь запуска Weekday предоставит покупателям скидку 20% и бесплатную доставку на все онлайн-заказы с 22 по 25 октября. А те, кто подпишется на новостную рассылку бренда, получат приглашение на прешопинг, который состоится 21 октября.