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Weekday запустит интернет-магазин в России в конце октября

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:10

Шведский бренд Weekday, состоящий в холдинге H&M Group, анонсировал дату запуска своего онлайн-магазина в России. Локализованный сайт начнет работать с 22 октября, рассказали «Афише Daily» представители компании.

В честь запуска Weekday предоставит покупателям скидку 20% и бесплатную доставку на все онлайн-заказы с 22 по 25 октября. А те, кто подпишется на новостную рассылку бренда, получат приглашение на прешопинг, который состоится 21 октября.

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Weekday, основанный в 2002 году, выпускает простой и понятный стритвир для женщин и мужчин. На российский рынок бренд вышел только этим летом. Первый магазин открылся на третьем этаже торгового центра «Авиапарк».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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