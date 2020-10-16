Люди, злоупотребляющие наркотиками, оказались менее стойкими к коронавирусу

Люди, зависимые от психоактивных веществ, оказались более восприимчивыми к коронавирусу. Они хуже переносят болезнь и чаще умирают от нее, выяснили специалисты американского Национального института по вопросам злоупотребления наркотиками, результаты исследования которых опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

Ученые проанализировали 73 млн электронных карточек граждан США и определили, что наркозависимость была чаще взаимосвязана с осложнениями и смертями от COVID-19. В базе данных инфекцию нашли у 41% употреблявших вещества, 9,6% из них умерли. Среди пациентов, не имевших зависимости, смертность составляла 6,6%.

По мнению руководительницы института Норы Волковой, такая динамика обусловлена тем, что психоактивные вещества, как и коронавирус, чаще поражают легкие и сердечно-сосудистую систему. В итоге наркозависимые попадают под двойной удар.

Она также связала полученные результаты с «маргинализацией наркозависимых людей, которая затрудняет их доступ к медицинским услугам». Волкова призвала медиков внести злоупотребляющих наркотиками внести в группу риска, в которую также входят люди с ожирением, раком и диабетом.

Ранее британские ученые выяснили, что среди переболевших COVID-19 есть те, кто в течение нескольких месяцев продолжает наблюдать симптомы болезни. Такие пациенты, в частности, жалуются на заболевания мозга, легких, сердца, кишечника, печени, кожи и других частей тела.