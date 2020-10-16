Экс-президента Франции Николя Саркози обвинили в создании преступной группировки, сообщил телеканал BFM TV. Обвинение предъявлено в рамках дела о «ливийском финансировании» избирательной кампании политика: Саркози подозревают в сотрудничестве с Муаммаром Каддафи.

Расследование преступного сговора с ливийским диктатором в 2007 году ранее уже привело к трем другим обвинениям в адрес Саркози: ему вменяют коррупцию, хищение государственных средств и владение незаконно полученными деньгами. Экс-президент отрицает все обвинения.

«Это новый шаг в длинном списке несправедливостей, совершенных во время так называемого дела о «ливийском финансировании» моей избирательной кампании 2007 года», — написал Саркози в фейсбуке, добавив, что «французы должны знать, что я невиновен».

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 годы. Политик баллотировался на пост главы страны во второй раз, но проиграл на выборах Франсуа Олланду. В 2013 году на экс-президента завели дело о незаконном финансировании избирательной кампании: по версии следствия, Саркози получал деньги от лидера Ливии Муаммара Каддафи.