перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Экс-президента Франции Николя Саркози обвинили в создании преступной группировки 20:03
Кэти Мелуа выпустила новый альбом «Album No. 8» 19:34
ЦДК ЦДК выпустил в прокат документальный фильм «Woman». В нем собраны истории 2000 женщин
ЦДК выпустил в прокат документальный фильм «Woman». В нем собраны истории 2000 женщин 19:10
Ученые измерили самый короткий промежуток времени 18:27
В американском городе поставили статую Иисуса. Жители приняли ее за бездомного и позвонили в полицию 18:17
МВД Беларуси пригрозило протестующим «гуманным применением» боевого оружия 18:16
«Победа» закупит распорки для рта, чтобы тренировать улыбку у бортпроводников 17:56
GQ Russia/YouTube Директор «Яндекса» объяснил сотрудникам срыв сделки с «Тинькофф»
Директор «Яндекса» объяснил сотрудникам срыв сделки с «Тинькофф» 17:39
Россия возобновила авиасообщение с Кубой и Сербией 17:31
Вышел первый трейлер «Пищеблока» — сериала про пионеров-вампиров по роману Алексея Иванова 17:01
Амир Ванн выпустил клип на трек «Keep Your Distance» 16:42
Юлия Цветкова обратилась в ЕСПЧ из‑за штрафа за пост в защиту ЛГБТ 16:41
@tzparks/Twitter На Килиманджаро бушует сильнейший лесной пожар. Его не могут потушить уже несколько дней!
На Килиманджаро бушует сильнейший лесной пожар. Его не могут потушить уже несколько дней! 16:38
Сериал «Эпидемия» вошел в топ-100 ТВ-проектов IMDb 16:36
Devika Shawty из объединения Dopeclvbworld выпустила альбом «Плохая примета» 16:21
Google научился искать песни по свисту и пению 15:47
The Guardian: западная разведка считает, что отравление Навального — дело рук ФСБ 15:40
«Яндекс.Музыка» Big Russian Boss и Young P&H издали свои архивы
Big Russian Boss и Young P&H издали свои архивы 15:40
Иван Дорн и Монеточка: вышел альбом каверов на песни «Мумий Тролля» 15:26
В Таиланде заблокировали Change.org после петиции о запрете королю находиться в Германии 15:22
Отключить рекламу

Экс-президента Франции Николя Саркози обвинили в создании преступной группировки

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:03

Экс-президента Франции Николя Саркози обвинили в создании преступной группировки, сообщил телеканал BFM TV. Обвинение предъявлено в рамках дела о «ливийском финансировании» избирательной кампании политика: Саркози подозревают в сотрудничестве с Муаммаром Каддафи.

Расследование преступного сговора с ливийским диктатором в 2007 году ранее уже привело к трем другим обвинениям в адрес Саркози: ему вменяют коррупцию, хищение государственных средств и владение незаконно полученными деньгами. Экс-президент отрицает все обвинения.

«Это новый шаг в длинном списке несправедливостей, совершенных во время так называемого дела о «ливийском финансировании» моей избирательной кампании 2007 года», — написал Саркози в фейсбуке, добавив, что «французы должны знать, что я невиновен».

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 годы. Политик баллотировался на пост главы страны во второй раз, но проиграл на выборах Франсуа Олланду. В 2013 году на экс-президента завели дело о незаконном финансировании избирательной кампании: по версии следствия, Саркози получал деньги от лидера Ливии Муаммара Каддафи.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
драма
Лето 85-го
Гомосексуальный роман на морском курорте Нормандии от Франсуа Озона
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
драма
Гипноз
Психологический триллер Валерия Тодоровского
трагикомедия
Удалить историю
Сатирическая комедия про общество потребления

Другие материалы по темам

Люди
Николя Саркози
Муаммар Каддафи
Франсуа Олланд
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить