Ученые измерили самый короткий промежуток времени

Физики из Германии впервые изучили, сколько времени нужно фотону, чтобы пересечь молекулу водорода. Продолжительность процесса оказалась самым коротким промежутком времени, который на сегодняшний день успешно измерили, сообщают в Университете Гете во Франкфурте.

Египетский химик Ахмед Зеваил получил Нобелевскую премию в 1999 году за измерение скорости, с которой молекулы изменяют свою форму. Для этого он использовал ультракороткие лазерные вспышки в фемтосекундном диапазоне — 0.000000000000001 секунды.

Немецкие физики-атомщики во главе с Рейнхардом Дернером впервые оценили процесс распространения света в молекуле, который по времени короче фемтосекунд. Они облучали двухатомную молекулу водорода лучами рентгеновского лазера PETRA III на ускорительной установке DESY в Гамбурге. Исследователи выставили уровень энергии так, чтобы одного фотона было достаточно для выброса обоих электронов из молекулы водорода.

Выяснилось, что фотону требуется 247 зептосекунд (10 в степени –21), чтобы пройти от одного атома водорода до другого. Ученые сравнили частицу с плоским камешком, который запускают по поверхности воды. Дважды касаясь поверхности, он вызывает образование сначала одной, а затем второй волны. Расходясь, начинают накладываться одна на другую.

Ранее американские физики выяснили, почему вода, разогретая в микроволновке, а не в чайнике, не подходит для заварки чая. Оказывается, СВЧ разогревает жидкость неравномерно из‑за отсутствия конвекции, то есть круговорота воды, который переносит тепло со дна сосуда к его верхней части.