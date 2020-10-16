В американском городе поставили статую Иисуса. Жители приняли ее за бездомного и позвонили в полицию

В американском городке Бэй-Виллидж, на территории церкви Святого Варнавы, установили статую «бездомного Иисуса». Через двадцать минут после ее установки местные жители начали звонить в полицию, сообщает издание Scene.

О произошедшем сообщил в твиттере пастор церкви Алекс Мартин. Он рассказал о приезде полицейского по вызову о бездомном, спящем на скамейке в парке.

Дело в том, что церковь Святого Варнавы примыкает к общественному парку. Статуя «бездомного Иисуса» выглядит как изображение человека, укрытого одеялом и спящего на скамейке. Ее создал скульптор Тимоти Шмальц. Статуя принадлежит фонду Community West Foundation, с октября 2018 года ее перевозят между церквями и другими религиозными организациями по всему миру. Планируется, что она простоит возле церкви Святого Варнавы до 1 декабря 2020 года.

«Скульптура напоминает нам, что, несмотря на то, что хоть для некоторых из нас отсутствие жилья не является актуальной проблемой, нам не нужно далеко идти, чтобы найти тех, кто пребывает в огромной нужде», — написал Мартин.