Сериал «Эпидемия» вошел в топ-100 ТВ-проектов IMDb

Российский сериал «Эпидемия» попал в список 100 самых популярных телевизионных шоу на портале IMDb после выхода на Netflix. Проект поднялся с 1406-го на 72-е место, сообщает ТАСС.

Рейтинг Most Popular TV Shows составляют на основе анализа взаимодействия пользователей IMDb с проектами на сайте. В него попадают те шоу, которые на портале чаще всего ищут, оценивают и обсуждают.

«В настоящий момент «Эпидемия» — единственный сериал из России, находящийся в числе ста самых популярных телевизионных шоу среди пользователей IMDb», — рассказали представители холдинга «Газпром-медиа».

В компании напомнили, что в топе сейчас можно найти сериалы «Игра престолов», «Симпсоны», «Мир Дикого Запада», «Шерлок» и «Клан Сопрано».

Шоу «Эпидемия», основанное на книге Яны Вагнер «Вонгозеро», рассказывает о семье из Подмосковья, которая пытается найти спасение в мире, где свирепствует смертельный вирус. От него нет лекарства, и каждый, кто им заразится, погибает. Премьера сериала состоялась в Каннах.

Netflix купил «Эпидемию» за 1,5 млн долларов, рекордную сумму для российских проектов на платформе. Проект вышел 7 октября под названием «To the Lake» и 11 октября попал на четвертое место среди лучших сериалов онлайн-кинотеатра.

«Эпидемия» также пришлась по вкусу Стивену Кингу, назвавшему шоу «спагетти-вестерном, только со снегом и инфицированными русскими киллерами».