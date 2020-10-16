Devika Shawty из объединения Dopeclvbworld выпустила альбом «Плохая примета»

На треках можно услышать i61, Evian Voag и Provinciya. Кроме того, на альбоме есть ремикс на заглавную песню от SP4K.

В прошлом году у Devika Shawty вышел альбом «Like a Baby», на котором она пела только на английском. Также ее музыку можно было услышать на разных релизах Dopeclvb. Например, рэпер i61 в 2019 году выпустил мини-альбом «Hi-Lyte Prologue to Angelwave», на котором вместе с артисткой исполнил трек «Flying Mode».