Амир Ванн выпустил клип на трек «Keep Your Distance»

В нем на телевизионных экранах появляются люди с гримом, как у Джокера. А те, кто сидит перед экранами, глотают странные таблетки, из‑за которых меняют цвет на фиолетовый и тоже начинают пугающе улыбаться

В сентябре 2019 года Амир Ванн выпустил первый сольный альбом под названием «Emmanuel». Перед этим, в августе, вышла пластинка Brockhampton «Ginger», послушать которую можно здесь. Она стала второй, записанной без участия Ванна; два года назад он покинул коллектив из‑за обвинения в сексуальном насилии.