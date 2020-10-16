Big Russian Boss и Young P&H издали свои архивы

Рэперы Big Russian Boss и Young P&H издали старые совместные треки, которые нашли в архивах. Релиз получил название «Old but Gold». Послушать его можно на всех популярных стриминговых сервисах.
Представители лейбла Sony Music, который издал пластинку, называют «Old But Gold» «альбомом-классикой, альбомом-демотиватором, альбомом — возвращением к корням, когда юмористический рэп был лишь в начале своего зарождения».
Последние крупные релизы Big Russian Boss выпускает в сотрудничестве с Young P&H. Исключением не стал и последний студийник «Gold», где Young P&H отвечал за микс и появился в трех фитах.