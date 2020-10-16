В Таиланде заблокировали Change.org после петиции о запрете королю находиться в Германии

В Таиланде заблокировали сервис петиций Change.org — поводом для этого стала петиция с призывом объявить короля Маху Вачиралонгкорна персоной нон грата в Германии, сообщает Би-би-си.

В министерстве цифровой экономики и общества заявили, что содержание петиции нарушает закон Таиланда о компьютерных преступлениях. Петиция, написанная на английском, французском и тайском языках, успела набрать 130 тыс. подписей, прежде чем сайт был заблокирован. После этого она была доступна за пределами Таиланда, однако сейчас ее — по непонятным причинам — нет на сайте.

Петицию составил аспирант из Таиланда, живущий во Франции. Он призвал Германию объявить короля персоной нон грата и запретить ему продолжать «любое дальнейшее пребывание в Германии».

В настоящее время в Таиланде проходят одни из крупнейших за последние годы протестов в поддержку демократии. В частности, король Вачиралонгкорн подвергался критике со стороны протестующих за то, что большую часть времени проводил в Германии. Кроме того, манифестанты требуют внесения поправок в конституцию, проведения новых выборов и отставки премьер-министра Праюта Чан-оча. Они также призывают к ограничению власти короля в стране, где критика монархии карается длительными тюремными сроками.

Король Вачиралонгкорн взошел на престол в 2016 году. Большую часть времени он проводит за пределами Таиланда — в Баварии. В данный момент он находится с визитом в Таиланде.

15 октября десятки тысяч протестующих собрались в Бангкоке, несмотря на постановление правительства о запрете демонстраций. Днем ранее протестующие осмеяли кортеж, который перевозил по городу королеву. Протесты начались после того, как было приказано распустить популярную оппозиционную партию.