Цену на препараты от коронавируса на основе фавипиравира снизили вдвое

Федеральная антимонопольная служба согласовала с первыми двумя фармпроизводителями цену на препарат от COVID-19 на основе фавипиравира. Об этом говорится на сайте службы.

Цена на лекарство понизилась вдвое, уточнили в ФАС. Если не учитывать региональные надбавки, после регистрации предельной отпускной цены на фавипиравир, его стоимость за упаковку 50 таблеток в в России составит 5500 рублей включая НДС.

Предельную отпускную цену снизили больше, чем на 50%. Как отмечают в ФАС, это сделает препарат гораздо более доступным для россиян. По данным антимонопольной службы, сегодня розничная цена на фавипиравир в аптеках Москвы составляет от 11 320 до 16 306 рублей. После регистрации предельной отпускной цены максимальная розничная стоимость препарата с учетом надбавок составит 6 875 рублей.

Принимая решение об изменении цены на фавипиравир, в ФАС ориентировались на страны, в которых это медикаментозное средство находится в обращении.

Ранее стало известно, что популярные препараты «Ремдесивир», «Интерферон», «Гидроксихлорохин» и «Лопинавир» почти бесполезны при лечении коронавируса, об этом сообщило издания Financial Times.