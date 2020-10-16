Mash: писателя Дмитрия Стародубцева задержали за изнасилование несовершеннолетней

Писателя и журналиста Дмитрия Стародубцева задержали за изнасилование несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники.

На видео, опубликованном Mash, можно увидеть Стародубцева в зале суда. Уточняется, что Стародубцева подозревают в растлении несовершеннолетних, которое он совершал вместе со своим другом.

Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники в правоохранительных орагнах, Стародубцев вместе с товарищем искали в соцсетях матерей-одиночек, воспитывающих девочек, втирались к ним в доверие и «начинали совместную жизнь», после чего насиловали их детей. Пока известно о двух подобных случаях, однако, возможно, их гораздо больше.

Расследование началось после того, как в полицию обратилась 23-летняя москвичка. Она заявила, что Стародубцев несколько раз изнасиловал ее, когда ей было 13 лет. Mash приводит другие цифры: по данным телеграм-канала, тогда девочке было 11 лет, а сейчас ей 24 года. Стародубцев отрицает свою вину в суде и заявляет, что его оклеветали.

Дмитрий Стародубцев является автором эротических произведений, среди которых роман «В поисках оргазма». В 2009 году его книга «Сильвин из Сильфона» попала в в лонг-лист литературной премии «Национальный бестселлер».

В 1990-х Стародубцев руководил пиар-кампанией Бориса Ельцина. После этого он занимался бизнесом.