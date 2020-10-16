Книжный магазин «Подписные издания» запустил газету «Книги у моря»

Петербургский книжный магазин «Подписные издания» создал газету под названием «Книги у моря». Об этом сообщается в инстаграме «Подписных изданий».

В первом выпуске шестнадцатиполосной газеты можно увидеть рассказ Салли Руни «Цвет и свет», не издававшийся ранее на русском языке, интервью с лауреатом премии «НОС» и автором книги «Нью-йоркский обход» Александром Стесиным, препринт отрывка из книги Геннадия Барабтарло «Я/Сновидения Набокова», статьи Леонида и Галины Юзефовичей, рецензии на книжные новинки, а также подборки от писательницы Линор Горалик, издания Pollen Fanzine и ютьюб-канала «ещенепознер». Кроме того, читателей ждут путеводитель по литературному Лондону от писателя Кирилла Кобрина и комикс художницы Ольги Лаврентьевой.

«На страницах нашей газеты мы собрали книжные списки, рецензии, читательские истории, комикс и даже один рассказ. Мы попросили высказаться о книжном мире наших друзей — писателей, переводчиков, критиков, блогеров. Так появилась эта газета», — говорится в инстаграме магазина.