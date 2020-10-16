Книжный магазин «Подписные издания» запустил газету «Книги у моря»

Петербургский книжный магазин «Подписные издания» создал газету под названием «Книги у моря». Об этом сообщается в инстаграме «Подписных изданий».
В первом выпуске шестнадцатиполосной газеты можно увидеть рассказ Салли Руни «Цвет и свет», не издававшийся ранее на русском языке, интервью с лауреатом премии «НОС» и автором книги «Нью-йоркский обход» Александром Стесиным, препринт отрывка из книги Геннадия Барабтарло «Я/Сновидения Набокова», статьи Леонида и Галины Юзефовичей, рецензии на книжные новинки, а также подборки от писательницы Линор Горалик, издания Pollen Fanzine и ютьюб-канала «ещенепознер». Кроме того, читателей ждут путеводитель по литературному Лондону от писателя Кирилла Кобрина и комикс художницы Ольги Лаврентьевой.
«На страницах нашей газеты мы собрали книжные списки, рецензии, читательские истории, комикс и даже один рассказ. Мы попросили высказаться о книжном мире наших друзей — писателей, переводчиков, критиков, блогеров. Так появилась эта газета», — говорится в инстаграме магазина.
Как уточняет «Бумага», первый номер газеты «Книги у моря» должен был выйти одновременно со стартом одноименного фестиваля, который «Подписные издания» собирались провести в августе. Из‑за пандемии коронавируса мероприятие отложили, а газета вышла в октябре.
Создатели обещают выпускать газету раз в квартал. Ее тираж — 10 тыс. экземпляров. Сама газета бесплатна.
Найти ее можно в «Подписных изданиях». Также получить экземпляр можно, заказав что‑нибудь на сайте магазина, но об этом необходимо указать в комментариях к заказу. Со следующей недели газету можно будет найти в петербургских книжных магазинах «Все свободны», «Фаланстер», «Пиотровский» и других. Также она появится в Молодежном центре Эрмитажа, Европейском университете, Центре Вознесенского, театре «Мастерская», пространстве «Севкабель Порт».