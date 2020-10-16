31 декабря в следующем году будет выходным днем

В 2021 году 31 декабря будет выходным днем. Постановление о переносе выходных подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — сообщает пресс-служба.

Кроме того, у россиян будет три выходных с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник: нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля.

Всего в 2021 году будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

Недавно председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов говорил, что осенью Госдума должна рассмотреть законопроект, обязывающий правительство сделать 31 декабря выходным днем.

В прошлом году главы некоторых регионов объявили предновогодний день выходным. Позже Минтруд объяснял, почему 31 декабря не может быть нерабочим.