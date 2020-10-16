«Off Top»: послушайте новый трек Boulevard Depo

Boulevard Depo представил новый трек, который называется «Off Top». Песня должна войти в предстоящий мини-альбом «Stay Beauty».

«Работа и хлопоты за ухо выведут тебя из комы/Я весь наизнанку, помятый, уродливый/Но органичен с собой и природой/Мы не знакомы», — читает Boulevard Depo.

Послушать «Off Top» можно на всех популярных стриминговых платформах.

В прошлом году Boulevard Depo выпустил EP «Stay Ugly», а в мае этого года — пластинку «Old Blood». В 2018 году на «Афише Daily» выходило интервью с музыкантом, в котором он рассказал о своем детстве, родной Уфе, любимой музыке и многом другом.