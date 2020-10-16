НАСА выделит 370 млн долларов на космический 4G и аппараты для исследования кратеров Луны

НАСА выделит 370 млн долларов на разработку космических технологий, которые помогут американским астронавтам исследовать Луну и в дальнейшем Марс. Партнерами организации станут 15 компаний, сообщается на сайте агентства.

Ключевой задачей станет создание технологий по обращению с криогенным топливом в невесомости — над ней будут трудиться сотрудники Eta Space, Lockheed Martin, SpaceX и United Launch Alliance (ULA). Компания Intuitive Machines предстоит придумать спускаемый подпрыгивающий аппарат для исследования лунных кратеров.

Холдинг Nokia представит первую космическую систему связи LTE/4G, а SSL Robotics разработает более легкую и менее дорогостоящую роботизированную руку — ее планируют использовать на поверхности Луны. Masten испытает систему точной посадки и предотвращения столкновений в космосе.

Полный список компаний, выигравших гранты НАСА, можно посмотреть на сайте агентства. Все разработки должны помочь американским астронавтам в лунной программе «Артемида», в рамках которой на поверхность Луны должна ступить первая женщина.