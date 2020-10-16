Дональд Трамп заявил, что популярнее его в мире только Иисус Христос

Президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в Северной Каролине, что популярнее его в мире только Иисус Христос. Об этом пишет Independent.

Реальный рейтинг американского лидера при этом невысок даже внутри страны: президента не одобряют более половины граждан США. Поддерживают Трампа чуть более 40% избирателей. При этом некоторые опросы показывают, что предыдущий президент Барак Обама и его жена Мишель — в числе самых популярных людей Америки.

«На днях кто‑то сказал мне: «Ты самый знаменитый человек в мире». Я ответил: «Нет, не я». Тогда они спросили: «Кто же более знаменит?». «Иисус Христос», — ответил я», — заявил Трамп, добавив, что не собирается соперничать с Сыном Божьим.

Аудитория президента встретила это высказывание овациями. Северная Каролина традиционно считается одним из наиболее религиозных и консервативных штатов в США, где большинство жителей поддерживают Трампа.

На прошлой неделе президенту США удалось вылечиться от коронавирусной инфекции. Пока политик находился на лечении, сувенирный магазин Белого дома начал продавать монету, посвященную «победе президента США Дональда Трампа над коронавирусом».