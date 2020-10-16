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Роспотребнадзор почти полгода блокирует сайты с тестом песни «Это царь, это шок, это рэп войска»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:17

Роспотребнадзор в течение уже почти полугода блокирует сайты, на которых размещен текст песни рэпера 1.Kla$ «Это царь, это шок, это рэп войска», сообщает телеграм-канал RosKomSvoboda.

Ведомство признало трек Артема Франка (это настоящее имя музыканта) призывающим к суициду еще в мае, но до сих пор удаляет композицию с различных порталов. Тем не менее, текст сингла, записанного больше 10 лет назад, по-прежнему легко найти в сети.

В марте 2019 года 1.Kla$ вернулся на сцену после восьми лет молчания — артист выпустил трек «Не интеллектуал» с критикой молодых рэперов. «Ты хайпанул, и все за бабки творить готов, но сила не в деньгах, а в правде — Данил Багров», — читает 1.Kla$.

Артем Франк стал известен в середине 2000-х годов. Он стал одним из основателей объединения Rap Woyska, куда также входили Czar и Schokk. Музыканты проживали в Германии и начали представлять свой, эмигрантский взгляд на русский рэп, активно участвовали в баттлах. 1.Kla$ записал несколько студийных альбомов, последний — «Твою мать 2» — вышел в 2011 году.

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