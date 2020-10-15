В Иннополисе построят полмиллиона квадратных метра жилья. Посмотрите проект T+T Architects

План развития города, который реализуют до 2025 года, представило архитектурное бюро T+T Architects. Концепция предлагает возвести малоэтажное и среднеэтажное жилье, которое позволит увеличить численность жителей города в четыре раза — сейчас в Иннополисе проживают чуть больше 400 человек.

В татарском городе Иннополисе построят полмиллиона квадратных метра жилья. Об этом «Афише Daily» сообщили авторы проекта.

Также в Иннополисе построят новые офисные и научно-производственные центры, торгово-развлекательные комплексы и аутлет. По словам архитектора Георгия Тюгаева, архитектурный проект учитывает «высокий экономический потенциал» города и «современные урбанистические тренды».

«Привнесение разнообразия в функциональную застройку повысит инвестиционный потенциал локации, позволит привлечь новых резидентов и снизить маятниковую миграцию, а также создать предпосылки для дальнейшего развития», — сказал Тюгаев.

Иннополис — один из трех наукоградов России наряду со Сколково и Кольцово. На территории города испытывают новые технологии, в частности, беспилотные такси. В Москве они могут появиться в 2024 году, а в Иннополисе — уже готовы к внедрению.