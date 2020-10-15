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В Финляндии предложили сажать в тюрьму за дикпики, отправленные без спроса

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:45

Финское правительство предложило сажать мужчин в тюрьму на полгода за отправку пенисов без спроса. Об этом сообщает Daily Mail.

На данный момент местные власти обсуждают пересмотр законодательства о сексуальном домогательстве. В частности, планируется расширить конкретное определение, включив в него словесный харассмент и непрошенные интимные снимки.

Кроме того, власти хотят изменить юридическую формулировку изнасилования. Им будет считаться любой секс без согласия, а не только те случаи, когда жертве угрожали расправой.

Соответствующие поправки будут представлены в следующем году.

В 2019 году в американском штате Техас ввели штраф в 500 долларов за отправку нежелательных интимных фотографий. За несколько лет до этого меры против сексуальных домогательств в интернете были приняты в Шотландии.

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