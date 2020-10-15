В Подмосковье запретят с 17 октября посещать клубы и рестораны в ночное время из‑за пандемии

В Подмосковье ввели ограничение на посещение развлекательных заведений на фоне роста заболеваемости коронавирусом. С 17 октября будет запрещено ходить в бары и клубы в ночное время — с 00.00 до 08.00, следует из постановления губернатора области Андрея Воробьева.

«Приостановить посещение гражданами с 00.00 по 08.00 по московскому времени зданий, строений, сооружений, в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий», — говорится в постановлении. Речь идет о караоке-барах, дискотеках, концертах, а также о заведениях общепита, в которых проводятся различные музыкально-развлекательные мероприятия.

Ранее в Москве также усилили контроль за посещением баров и клубов. С 19 октября в столице введут систему идентификации посетителей таких заведений. На входе им нужно будет просканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер.

В России с начала пандемии зафиксировано 1 354 163 случая коронавирусной инфекции. На первом месте по числу зараженных находится Москва — 347 947. Подмосковье с 97 119 случаями COVID-19 занимает вторую строчку. За все время в стране вылечились 1 048 097 человек, умер— 21 491.