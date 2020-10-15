СК отказался расследовать дело гомосексуального мужчины о разглашении персональных данных

Головинский межрайонный следственный отдел Москвы отказался рассматривать заявление гомосексуального мужчины по имени Евгений, связанное с разглашением персональных данных. Об этом сообщила пресс-служба ЛГБТ-группы «Стимул».

Следователи предложили Евгению самостоятельно собрать материалы дела и, по словам правозащитников, «самоустранились» от расследования преступления. Евгений пожаловался на публикации в паблике «Один твой друг — гомонегативист», в которых без его согласия рассказали о его частной жизни и разместили персональные данные.

По мнению «Стимула», в постах содержались «явный призыв к разжиганию ненависти и гомофобные оскорбления». Юристы ЛГБТ-группы утверждают, что авторы паблика виновны по статье 137 УК РФ, запрещающей незаконное собирание и разглашение сведений о частной жизни лица, составляющих его семейную тайну, без его согласия.

Однако СК решил не проводить проверку, об этом ведомство сообщило адвокату Евгения Артему Лапову в суде. Следователи посоветовали «конкретизировать доводы, указать обстоятельства противоправных действий, а именно время, место, способ совершенного преступного деяния». Правозащитники считают, что в изначальном заявлении уже была вся эта информация.

«Стимул» обвиняет следователей в бездействии и намерен оспаривать действия Следственного комитета в суде.

В Екатеринбурге в последнее время участились нападения на ЛГБТ-людей. Пострадавшие считают, что преступления совершены на почве ненависти. Однако полиция с этим не согласна и расследует их только как грабеж.