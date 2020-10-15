Москвичей перестанут пускать в транспорт без масок и перчаток

В Москве ужесточили контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима в общественном транспорте. Теперь пассажиров не будут допускать к проезду, даже если они уже заплатили за него, сообщается в телеграм-канале столичного Диптранса.

«Мы получили предписание от главного санитарного врача Москвы о мерах профилактики коронавируса. Теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена», — заявили в ведомстве.

Там также уточнили, что проверки соблюдения масочно-перчаточного режима будут проводится чаще, для контроля задействуют сотрудников правоохранительных органов.

Масочный режим начал действовать в столице с 12 мая. С этого дня горожан обязали носить маски и перчатки в общественных местах. Требование распространилось на общественный транспорт, магазины, торговые центры, рабочие места и такси.

Из‑за роста случаев коронавируса в Москве и Московской области постепенно возвращают ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости; кроме того, сотрудников переводят на удаленную работу, а учеников старших классов — на дистанционное обучение.

С 19 октября в Москве введут систему идентификации посетителей ночных клубов и баров. На входе им нужно будет просканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер.