«Открытые медиа»: Тихановской предлагали освободить мужа в обмен на призыв прекратить протесты

Лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской предлагали выпустить ее мужа и других политзаключенных, если она призовет соотечественников прекратить протесты. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на окружение Тихановской.

От кого и когда поступало предложение, не уточняется. По словам источника, лидер Координационного совета отказалась от сделки, заявив, что супруг Сергей Тихановский «сам бы мне не простил, если бы я так поступила».

На прошлой неделе Александр Лукашенко встретился с белорусскими оппозиционерами в СИЗО, и через два дня некоторых находившихся под стражей участников разговора отпустили. По данным источников «Открытых медиа», в белорусском руководстве, им предожили сделку, по которой они смогут выйти на свободу и принять участие в работе над новой Конституцией, если остановят протесты.

13 октября Светлана Тихановская назвала три обязательных требования к Александру Лукашенко и объявила срок народного ультиматума. До 25 октября должен Лукашенко объявить о своем уходе, полностью остановить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. В случае невыполнения требований 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий и продолжится мирный протест граждан.

Лукашенко пока не давал комментариев по этому поводу. Тихановская ранее гарантировала ему безопасность, если он «уйдет по-человечески».