Врач назвал главные причины смерти работников в офисе

Одной из самых частых причин смерти в офисе на рабочем месте оказался оторвавшийся тромб. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России Александр Очкуренко в беседе с News.ru.

По его словам, к образованию тромба в конечностях приводит сидячий образ жизни. И чтобы он оторвался, иногда достаточно встать.

Очкуренко выделил среди других самых опасных ситуаций травмы головы в результате падения. Часто это происходит с женщинами на высоких каблуках. Работники в офисах нередко умирают из‑за инсультов и инфарктов, к которым приводят повышенное давление и нервные перегрузки. В основном это случается с руководителями.

Врач вместе с тем отметил, что самая высокая смертность наблюдается среди строителей, водителей и шахтеров, которые в основном погибают в результате травм и аварий. На производствах гибель может наступить из‑за нарушений техники безопасности или при химическом отравлении после утечек. В целом, благодаря автоматизации процессов, смертельные случаи происходят редко.

Ранее сервис по поиску работы Superjob провел исследование, согласно которому россияне, состоящие в браке, хотят вернуться в офис чаще холостых. Кроме того, 32% респондентов считают, что качество их работы после перехода на удаленку стало хуже, а у 35% осталось на прежнем уровне.