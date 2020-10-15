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Вход в бары по QR-коду, новый клип Noize MC и Монеточки и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:49

В России за последние сутки выявили 13 754 случая коронавируса — на 477 меньше, чем вчера. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 1 354 163.

Начать массовую вакцинацию россиян планируют в конце ноября. При этом обещают учесть медицинские показания граждан.

В Москве с 19 октября введут систему идентификации посетителей ночных клубов и баров. На входе им нужно будет просканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер.

Столичная мэрия смягчила требования по передаче данных об удаленных сотрудниках. Теперь работодателям не придется отправлять сведения каждую неделю.

ЕС и Великобритания ввели санкции против России из‑за отравления Алексея Навального. В санкционном списке оказались шесть человек и один научный институт.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об отставке на фоне протестов в республике. И.о. президента был назначен Канатбек Исаев, который через несколько часов тоже подал в отставку.

В возрасте 64 лет умер советский диссидент и правозащитник Виктор Дзядко. В последнее время он тяжело болел.

На МКС нашли утечку воздуха с помощью пакетика чая. Чтобы устранить ее, российскому экипажу предложили использовать пленку и кусочки поролона.

В русскоязычном Netflix сериал о продаже наркотиков перевели как «Не пытайтесь это повторить». Вероятно, это сделали, чтобы не нарушить российские законы.

В Петербурге объявили тендер на закупку человеческих конечностей. Части тела на 12,8 млн рублей решил закупить институт травматологии имени Вредена.

Канье Уэст написал, что хочет выступить в Армении с церковной службой, которую он проводит с госпел-хором. Однако позже музыкант удалил эту запись.

Хоакин Феникс сыграет Наполеона в новом фильме Ридли Скотта. Фильм расскажет о восхождении французского императора на престол.

Noize MC и Монеточка выпустили клип на песню «Живи без остатка», а «СБПЧ» — на песню «Прах». Тем временем Джеймс Блейк представил новый мини-альбом «Before».

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